Edin Dzeko ha finito regolarmente la partita tra Roma e Cagliari ma, nel corso del secondo tempo, ha subito un forte colpo allo zigomo destro. Al termine della gara l'attaccante bosniaco è stato immediatamente trasportato a Villa Stuart per dei controlli. Gli esami hanno evidenziato una frattura dello zigomo, che costringeranno Edin Dzeko a sottoporsi a un'operazione nella stessa clinica. Il bosniaco salterà dunque i prossimi impegni con la Nazionale e dovrebbe restare fermo per circa quattro settimane.

Diawara: lesione del menisco mediale

A Villa Stuart, Dzeko era stato preceduto da Amadou Diawara. Il centrocampista ex Napoli era uscito al 29' della partita contro il Cagliari dopo un contatto con Cigarini. Diawara è stato portato via in barella e in lacrime: scongiurata la rottura del crociato, gli accertamenti effettuati a Villa Stuart hanno evidenziato la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Anche per lui è previsto uno stop di circa quattro settimane.