Le ultime due di campionato per il Brescia non sono andate benissimo. Due sconfitte, anche se sono arrivate con Napoli e Juventus. Dopo la sosta ci sarà la Fiorentina, che invece vive un gran momento. sarà fondamentale, dunque, recuperare le energie e presentarsi al match contro i viola al top della condizione. Per questo Corini può ritenersi soddisfatto dell'amichevole disputata con la Bagnolese, squadra che milita in prima categoria. Tanta la differenza fra i due club, ma l'11-0 con cui i suoi ragazzi si sono imposti ha dato dei segnali senza dubbio positivi. Anche perché il grande protagonista di giornata è stato Mario Balotelli, colui che deve caricarsi il Brescia sulle spalle per trascinarlo a suon di gol verso la salvezza. L'attaccante classe 1990, che si è sbloccato contro il Napoli, ha segnato una tripletta. Velocissima, perché ci ha messo appena 25'. Di Ayé (doppietta), Morosini (doppietta), Matri, Sabelli, Spalek e Donnarumma le altre reti che hanno deciso l'amichevole. Sabato altro test contro il Vojvodina.

Mario in versione Super

Senza i quattro nazionali Joronen, Chancellor, Tonali e Zmrhal e gli infortunati Torregrossa, Ndoj, Magnani e Viviani, Corini ha schierato il solito modulo 4-3-1-2. Spazio a chi, fino a questo momento, non ne ha trovato molto. Dopo essere andato al riposo sul 2-0, nella ripresa il Brescia ha trovato subito tre gol nei primi 15’. Poi Corini ha inserito Balotelli e Donnarumma coppia d’attacco, con Spalek trequartista. Supermario ha segnato di testa il 6-0 per poi metterne altre due. Il tutto mentre la Nazionale si sta allenando a Coverciano. La strada per convincere Mancini resta lunga, ma non impraticabile.