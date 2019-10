Oggi Diego Godin si è allenato in gruppo con l’Uruguay. Lo rende noto lo stesso difensore dell’Inter tramite Twitter. In un suo post si legge: "Disfrutando otro entrenamiento con la más linda!!". La scritta è accompagnata da alcune foto dove l’ex difensore dell’Atletico Madrid corre e calcia il pallone sorridente e sembra essere in un buon stato di forma. Non ci dovrebbero essere ulteriori problemi per il classe 1986, che nella notte tra venerdì e sabato con la maglia dell’Uruguay sfiderà in amichevole il Perù.

La sostituzione contro la Juventus

Godin era dovuto uscire al 54’ della partita dell'ultimo turno di campionato persa dall’Inter contro la Juventus. Conte lo aveva richiamato in panchina per un problema fisico, mandando in campo il giovane Bastoni al suo posto. Dall’inizio della sua avventura con l’Inter, Godin ha collezionato 5 presenze e un assist in Serie A e una presenza in Champions League.