Il suo intervento difficilmente è passato inosservato e questo prima ancora dell’inizio del suo discorso: motivo facilmente intuibile. Perché Mick Wallace, politico irlandese e deputato del Parlamento Europeo, si è presentato in plenaria con un abbigliamento da… stadio: niente giacca e cravatta, ma sopra i jeans la maglia di una squadra di calcio, quella del Torino. Un abbigliamento che sicuramente testimonia la passione per i colori granata da parte di Wallace, ma che sul web è subito diventata virale. Foto che sicuramente avranno strappato un sorriso ai tifosi granata: anche perché Wallace, già in passato, non aveva nascosto la sua passione per il Toro, presentandosi anche nel 2013 – in quell’occasione al Parlamento di Dublino – con addosso la maglia del club oggi allenato da Mazzarri. (Foto Twitter @emanuelebonini)