"Rabiot si sta ambientando, tra noi concorrenza leale"

Matuidi, alla terza stagione con la maglia della Juventus, è stato invece impiegato sin qui in tutte e nove le partite ufficiali giocate dai bianconeri, partendo titolare in otto occasioni. Il 32enne ex PSG, che con Rabiot ha anche condiviso quattro stagioni in prima squadra a Parigi dal 2013 al 2017, spiega il percorso che il suo compagno di squadra sta vivendo: "Lo scorso anno ha giocato poco (14 partite di Ligue 1, l'ultima a dicembre 2018), ha avuto una stagione difficile e ora deve ambientarsi in un campionato che non conosce. Lo sta facendo bene sia in allenamento sia quando viene chiamato in causa in partita". Entrambi centrocampisti, si giocano il posto di interno sinistro nel centrocampo a 3 della Juventus. "Rivalità? No, non la vedo così - spiega Matuidi - è un mio compagno di squadra e lottiamo insieme per una maglia. È normale che ci sia concorrenza, ma avremo tutti spazio e spero che Adrien ci aiuterà a fare grandi cose. Con lui ho un rapporto speciale, ho giocato con lui per molti anni e ci conosciamo molto bene". Merito anche di un dialogo costante: "Parliamo sempre, sia durante l'allenamento che fuori dal campo. All'inizio non capiva l'italiano, ho cercato di aiutarlo, ma adesso è migliorato molto anche perché ha preso lezioni. Sta facendo un ottimo lavoro, i passi giusti per ambientarsi in fretta".