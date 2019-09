La nuova gestione Sarri, il passo falso del Franchi, il debutto in Champions mercoledì al Wanda Metropolitano. "Conosciamo l'importanza di queste partite", le parole di Blaise Matuidi in esclusiva per Sky Sport. "Sono incontri di livello molto alto, dobbiamo essere pronti ad arrivare in fondo e cercare la vittoria. Abbiamo una squadra costruita per fare grandi cose: contro l'Atletico non è mai facile, ma li conosciamo bene e li abbiamo già affrontati l'anno scorso. Ci prepareremo per andare lì e fare qualcosa di positivo". Il centrocampista della Juventus non ha ancora saltato un minuto in questo avvio di stagione: settimane di transizione, in casa bianconera: "A Firenze era un match complicato e lo sapevamo, la Fiorentina è sempre un avversario duro. Ma è inutile cercare scuse: non abbiamo giocato la nostra miglior partita e sappiamo di poter fare di meglio. E' l'inizio della stagione. Siamo qui per migliorare ed è sempre difficile la prima partita dopo le nazionali".

Il messaggio contro il razzismo



I mezzi per combattere il razzismo, ci sono. Sky lo ha mostrato in un recente speciale. Con il caso Lukaku a Cagliari ancora vivo, Blaise Matuidi ha continuato l'intervista parlando proprio di questo problema: "Possiamo migliorare, è un dovere. Bisogna combattere il razzismo, negli stadi non ci deve essere. Oggi c'è tutta la tecnologia che serve per punire queste persone che non hanno niente a che fare con il calcio e che penalizzano dei tifosi venuti a vedere uno spettacolo".