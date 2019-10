Natale è ancora piuttosto lontano, ma si sta lentamente avvicinando. Nel calcio italiano è sinonimo di Supercoppa perché, anche a questo giro, la competizione avrà luogo in Arabia Saudita. Manca ancora l'ufficialità sulla data, ma si giocherà con tutta probabilità nel weekend fra il 20 e il 22 dicembre. Proprio in concomitanza con la 17esima giornata di Serie A, motivo per cui c'è il rischio - inevitabile - di dover spostare qualche partita. Andiamo per ordine, però. La 32esima edizione della Supercoppa italiana si giocherà fra la Juventus campione d'Italia in carica e la Lazio, che ha portato a casa l'ultima Coppa Italia battendo l'Atalanta in finale. I bianconeri, nell'ultimo fine settimana di campionato prima della sosta natalizia, affronteranno la Sampdoria a Marassi, mentre la squadra di Inzaghi se la vedrà all'Olimpico con il Verona. Insomma, dopo Sassuolo-Brescia - rinviata in seguito alla scomparsa di Squinzi - il rischio di dover far slittare altre due gare è concreto.

L'ostacolo del lunedì

Anche perché il calendario di certo non aiuta. Basti controllare la sedicesima giornata. Se la Juventus giocherà domenica alle 15 allo Stadium contro l'Udinese, lo stesso discorso non si può fare per la Lazio, che chiuderà il turno scendendo in campo il lunedì a Cagliari. In questo modo non ci sarebbe possibilità di anticipare le due partite nel corso della settimana. Il turno pre-natalizio della Serie A quindi potrebbe essere privato di due incontri, lasciando però spazio alla Supercoppa Italiana.