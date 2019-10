Tensione allo stadio, poi la guerriglia urbana in centro

Al fischio finale della partita le due tifoserie si sono incrociate all'esterno della Sardegna Arena, dove si sono vissuti i primi momenti di tensione. Successivamente, un gruppo di supporter polacchi formato da circa 30 persone ha lasciato lo stadio per dirigersi verso il centro storico del capoluogo sardo, dove ha preso di mira alcuni esercizi commerciali devastando alcuni esercizi commerciali e distruggendo tavolini e sedie di almeno due ristoranti nella zona compresa tra via Sardegna e via Cavour. Lungo il tragitto i tifosi del Pogon Szczecin hanno lanciato bombe carta e grossi petardi, seminando il panico tra i presenti e costringendo diversi clienti a lasciare i locali dove erano seduti. I polacchi si sono fermati prima nella zona di piazza Yenne, tra urla, schiamazzi e cori, poi si sono spinti nei vicoli della Marina, nel rione portuale. Qui hanno incrociato un gruppetto di ultras del Cagliari. Ne è scoppiata una rissa. Alcuni esercenti sono stati costretti per precauzione a sbarrare le porte delle loro attività, barricandosi all'interno. Sul posto è intervenuta la Polizia: i tifosi polacchi sono stati portati in Questura e sei di loro sono stati arrestati. Denunciati anche tre sostenitori del Cagliari.