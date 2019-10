Il difensore della Roma sulla prossima partita contro la Sampdoria: "Saluterò Ranieri con piacere a fine gara, ma andremo a Genova per vincere". Sul suo futuro: "Sono tifoso del Boca, sono rimasto in contatto con De Rossi. Non so se finirò lì la mia carriera. Mi aspetto di chiudere con la Roma"

Federico Fazio ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Testa sulla prossima partita di campionato contro la Sampdoria per il difensore della Roma: "Saluterò Ranieri con piacere a fine partita. Andremo a Genova per vincere. Dzeko? Vedremo se sarà pronto per giocare o no. Kalinic è un ottimo cambio per Edin. Perotti è tornato ad allenarsi con noi, poco a poco deve prendere il ritmo per tornare in forma e ora anche Pastore è tornato nella forma migliore".

Smalling o Mancini?

Sampdoria, Borussia Mönchengladbach e Milan. 3 partite in 7 giorni: "Sarà importante soprattutto in campionato vincere. Dopo la sosta ci sono tutte partite ravvicinate ma ormai siamo abituati. Le dovremo vincere tutte. Chi preferisco tra Smalling o Mancini accanto? Posso giocare a destra o sinistra, con l’uno o l’altro. Smalling viene da un calcio diverso come la Premier. Mancini è giovane e più tattico. Mi trovo bene con entrambi".

Il futuro in Argentina

Fazio parla anche di un possibile suo ritorno in Argentina: "Sono tifoso del Boca, sono rimasto in contatto con De Rossi. Lui sta bene e spera di vincere il ritorno contro il River la prossima settimana. Non so se chiuderò anch'io la carriera lì. Mi aspetto di finirla alla Roma. L’Europa League è una competizione bellissima da non sottovalutare. L’ho vinta tre volte e ora voglio provarci con la Roma. Intanto dobbiamo vincere il girone".