Probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Superata la pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie A torna in campo. A inaugurare l'ottava giornata sarà la sfida delle 15 tra Lazio e Atalanta. All'Olimpico scendono in campo due squadre che hanno un ottimo rapporto con il gol. Quella di Inzaghi ha segnato in tutte le ultime 17 partite casalinghe di Serie A: per i biancocelesti è la striscia più lunga dal 2002, quando toccarono quota 18. Il gruppo di Gasperini ha ben quattro giocatori con almeno tre gol in questo campionato, un primato nella speciale classifica. L'Atalanta è arrivata alla sosta con il 3-0 al Lecce, la Lazio con un 2-2 a Bologna maturato nel rammarico per un rigore fallito da Correa nel finale.

Lazio, Inzaghi senza Leiva: dubbio Correa-Caicedo

Simone Inzaghi farà a meno di Lucas Leiva, espulso a Bologna e fermo per squalifica. Nel 3-5-2 di partenza, davanti alla difesa c'è Parolo, affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In fascia a destra Marusic è in vantaggio nel ballottaggio con Lazzari, mentre Lulic è certo di un posto a sinistra. Duello anche tra Radu e Bastos in difesa, dove sono certi di un posto Luiz Felipe e Acerbi. Correa non è al top per un piccolo problema al polpaccio ma venerdì si è allenato regolarmente. L'argentino è favorito per affiancare Immobile in attacco, ma in caso di forfait è pronto Caicedo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Atalanta, Gasperini senza Zapata: c'è Muriel

La sosta non ha fatto bene all'attacco dell'Atalanta. Gasperini ha perso Duvan Zapata per tre settimane ("Inutile disputare amichevoli che non hanno nessun significato" il commento dell'allenatore) e lo sostituirà al centro dell'attacco con un altro colombiano, Muriel. Trequarti affidata a Gomez e Malinovskyi con possibile riposo iniziale di Ilicic, con il rilancio Hateboer sulla fascia destra, mentre sul lato opposto ci sarà Gosens, in vantaggio nel ballottaggio con Castagne. In difesa Toloi è sicuro del posto, con Palomino e Masiello in vantaggio su Kjaer e Djimsiti.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini