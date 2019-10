Lazio-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Lazio e Atalanta allo stadio Olimpico evoca dolci ricordi per i tifosi biancocelesti: lo scorso 15 maggio, sconfiggendo in finale proprio i nerazzurri, la squadra di Simone Inzaghi sollevò la Coppa Italia. Ora invece questa gara aprirà l’ottava giornata di Serie A ed entrambe le squadre sono in corsa per un posto nell’Europa che conta.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Le probabili formazioni di Serie A

Dove vedere la partita

La partita tra Lazio e Atalanta (fischio d'inizio alle ore 15:00) sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Luca Marchegiani. I collegamenti da bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci. Tutto quanto potrà essere seguito anche su Sky Go.