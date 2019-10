Juventus-Bologna, orari e dove vedere la partita in tv

Dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A. Juventus e Bologna si sfidano nella partita che chiude il sabato di anticipi. In questo articolo tutte le info utili su dove vedere la partita

La Serie A torna in campo per l'ottava giornata. La Juventus di Maurizio Sarri ospita il Bologna. I bianconeri cercano la quinta vittoria consecutiva per raggiungere quota 22 punti e consolidare il primato in classifica. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic cerca la vittoria che manca dalla trasferta di Brescia. Era la terza giornata di Serie A; da allora solo due pareggi e due sconfitte per i rossoblù, che sono a quota 9 punti.

Dove vedere la partita in TV



La partita tra Juventus e Bologna (fischio d'inizio alle ore 20.45) è visibile in diretta su DAZN1, il nuovo canale satellitare sul 209 del telecomando. Tutte le info su come attivare l’offerta Sky-DAZN sono sul sito sky.it/faidate o sulla App Sky Fai da te.



