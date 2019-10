Serie A, il calendario del prossimo turno

Quale partita si giocherà venerdì 25 ottobre?

Ad aprire il programma della nona giornata di Serie A saranno Hellas Verona e Sassuolo, che scenderanno in campo alle 20:45 di venerdì 25 ottobre.

Quali partite si giocheranno sabato 26 ottobre?

Saranno tre le gare in programma al sabato. Alle ore 15 scenderà in campo la Juventus, di scena al Via del Mare contro il Lecce. Alle ore 18 giocherà invece l'Inter, che a San Siro ospiterà il Parma. L'anticipo del sabato sera sarà Genoa-Brescia.

Quali partite si giocheranno domenica 27 ottobre?

Sei le gare in programma domenica. Alle 12:30 apre la giornata Bologna-Sampdoria. Alle ore 15 ci saranno Atalanta-Udinese, Torino-Cagliari e Spal-Napoli. Alle ore 18 la Roma ospita il Milan allo stadio Olimpico. Il posticipo di domenica sera sarà Fiorentina-Lazio.

Quale è il big match della 9^ giornata?

Il big match della nona giornata del campionato di Serie A sarà Roma-Milan. Gara importante quella dell'Olimpico, con i giallorossi e i rossoneri a caccia di punti pesanti.

Il calendario della 9^ giornata