7/12

Dejan Kulusevski (PARMA) - 12,5 punti - Non c'è stato solo Cornelius nella vittoria del Parma. Kulusevski si è confermato un gran talento (ricordiamolo...è un 2000). Gol e due assist per l'ex Atalanta e non è la prima volta che l'esterno sforna una gara 'multiassist'. Fare tre gol ti porta in dote al 99,99% in titolo di MVP della partita (e così è stato anche in Parma-Genoa) ma un pezzettino di quel titolo va anche al giovanissimo esterno d'attacco