Sassuolo, Berardi rinnova fino al 2024. La storia con il club neroverde continua

Domenico Berardi e il Sassuolo, la storia continua. Protagonista di un ottimo avvio di stagione, l'attaccante classe '94 ha prolungato il suo contratto con la società neroverde fino al 30 giugno 2024. A rendere noto il rinnovo è stata la stesso Sassuolo attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito. "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio - si legge - comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del calciatore neroverde Domenico Berardi (’94, attaccante) fino al 30 Giugno 2024".

Berardi, bandiera neroverde

L'attaccante calabrese, dunque, continuerà a giocare ancora a lungo con il Sassuolo, il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico e del quale con il tempo è diventato anche capitano e bandiera. Berardi in carriera ha sempre giocato con la maglia neroverde: dopo l'esordio in Serie B nella stagione 2012/13, dall'annata successiva il classe '94 è diventato un punto fermo dell'attacco della squadra in Serie A. In questo campionato Berardi è partito benissimo: nelle 6 partite disputate, infatti, ha messo a segno ben 6 reti. Potrà continuare ancora: il Sassuolo lo ha blindato fino al 2024.