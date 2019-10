Serie A, 9^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche

Verona-Sassuolo, venerdì 25 ottobre, ore 20.45 (Sky Sport Serie A)

Ad aprire la 9^ giornata di Serie A sarà la gara del Bentegodi tra Verona e Sassuolo. Un solo pareggio in otto precedenti di Serie A tra le due squadre: quattro vittorie per i veneti, tre per gli emiliani. Il Verona ha vinto le prime due sfide interne contro il Sassuolo in Serie A, ottenendo poi un punto nelle successive due. Ottimo inizio di campionato per la squadra di Juric che ha conquistato 9 punti in 8 giornate: nell’era dei tre punti a vittoria, nelle quattro occasioni in cui è retrocessa dalla Serie A, solo una volta la squadra gialloblù aveva ottenuto così tanti punti (12 nel 2001/02). Sassuolo chiamato a invertire la tendenza in trasferta, visto gli ultimi 5 ko consecutivi lontano dal Mapei Stadium. Curiosità: Il Verona è l’unica squadra a non aver ancora subito gol di testa in questo campionato

Lecce-Juventus, sabato 26 ottobre, ore 15.00 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251)

Ad aprire il programma di sabato sarà la capolista Juventus, in campo al Via del Mare contro il Lecce: 30 i confronti in totale in Serie A tra le due squadre, 19 le vittorie dei bianconeri, 7 i pareggi e 4 i successi del Lecce. Un particolare dato statistico sorride alla squadra di Liverani: il Lecce ha vinto tre delle 15 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (3N, 9P), tra le quattro squadre affrontate almeno 15 volte in casa (Roma, Milan, Inter e Juventus) contro nessuna ha una percentuale di successi più alta (20%). Lecce che però ha perso le ultime sei partite giocate nel suo stadio in Serie A: in questa stagione ha collezionato tutti e 7 i punti in classifica in trasferta. Escludendo 2004/05 e 2005/06, questa è la quarta volta che la Juventus raccoglie almeno 22 punti nelle prime otto giornate di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (nelle precedenti tre ha sempre vinto lo scudetto, 2012/13, 2014/15 e 2018/19). Bianconeri che sono imbattuti nelle ultime quattro trasferte di campionato.

Inter-Parma, sabato 26 ottobre, ore 18.00 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251)

Tutta da seguire anche Inter-Parma, match che molto spesso regala gol e tante emozioni. Numeri alla mano, solo tre delle ultime 20 partite di Serie A tra le due formazioni sono terminate in pareggio: completano il parziale 11 successi nerazzurri e sei emiliani. Gialloblù che hanno vinto solo due delle 25 partite di Serie A giocate in casa dell’Inter. Inizio da record per la squadra di Conte che ha ottenuto sette vittorie nelle prime otto partite di campionato: Inter che a livello di successi non ha mai fatto meglio all’inizio di una stagione di Serie A. Il Parma ha già realizzato 13 gol in questo campionato; l’Inter – insieme all’Atalanta – è la squadra che ha realizzato più gol (11) nel corso del primo tempo di questa Serie A.

Genoa-Brescia, sabato 26 ottobre, ore 20.45 (DAZN1)

La grande curiosità è legata all’esordio di Thiago Motta sulla panchina dei rossoblù al posto dell’esonerato Andreazzoli. I precedenti sorridono maggiormente al Genoa cHe nll'era dei tre punti a vittoria ha vinto tre delle quattro sfide di Serie A contro il Brescia (1N), tenendo la porta inviolata in tre occasioni. Un solo ko per il Genoa contro il Brescia nelle 9 sfide in casa rossoblù. La squadra del presidente Preziosi ha perso due delle ultime 3 sfide di A al Ferraris; Brescia che invece ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 25 gare esterne nella competizione (9N, 14P). La squadra di Corini non ha subito reti per 3 incontri in questo campionato: in caso di rete inviolata nei prossimi 90’, eguaglierebbe il record personale dopo le prime 8 gare.

Bologna-Sampdoria, domenica 27 ottobre, ore 12.30 (DAZN1)

Una gara difficilmente nel segno… dell’equilibrio. Bologna e Sampdoria infatti non pareggiano una partita di Serie A dal gennaio 2014: da allora quattro successi per parte. Il Bologna ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque giornate di campionato: sotto la guida di Mihajlovic non è mai arrivato a sei gare di Serie A consecutive senza vincere. La Sampdoria non vince in trasferta dallo scorso marzo. La squadra oggi allenata da Ranieri è, al pari di Udinese, Leganés ed Espanyol, una delle quattro squadre ad aver segnato meno gol nei top-5 campionati europei 2019/20: solo quattro reti per i blucerchiati, che non facevano così male nelle prime otto giornate di Serie A dal 1972/73 (due reti in quel caso). Curioso dato statistico: la Sampdoria è l’unica squadra di questo campionato ad aver realizzato il 100% dei suoi gol nei secondi tempi.

Atalanta-Udinese, domenica 27 ottobre, ore 15.00 (Sky Sport 253)

Dopo il pesante ko in Champions contro il City, la squadra di Gasperini è chiamata subito a una reazione. Atalanta che ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro l'Udinese, tanti successi quanti nei precedenti 19 incontri (9N, 7P). L'Udinese ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Serie A contro l'Atalanta (3-1 nel 2016) - completano il parziale quattro successi nerazzurri e sei pareggi. La formazione bergamasca ha realizzato 21 gol in questo campionato: record per la Dea dopo le prime otto gare stagionali di Serie A. Dopo due clean sheet interni consecutivi, nelle ultime cinque partite casalinghe in Serie A, l’Atalanta ha sempre sia segnato che subito gol: tre successi, un pareggio e una sconfitta nel parziale. Particolare dato statistico per la squadra di Tudor: l’Udinese ha raccolto 10 punti in questa Serie A, con soli quattro gol segnati, è il rapporto punti/gol più alto nei cinque maggiori campionati europei 2019/20 (2.5 punti a rete).

Spal-Napoli, domenica 27 ottobre, ore 15.00 (DAZN1)

Precedenti che sorridono alla squadra oggi allenata da Ancelotti, il Napoli arriva da 11 successi consecutivi contro la Spal in Serie A: è la striscia record per i partenopei contro una singola avversaria nella competizione. I match tra le due squadre sono molto spesso caratterizzati dai gol: la Spal ha trovato la rete in tutte le 16 sfide interne di Serie A contro il Napoli; tuttavia, gli azzurri hanno vinto tutte le cinque più recenti. Dopo una serie di tre sconfitte interne consecutive in Serie A, la squadra di Semplici ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe. Spal che comunque ha collezionato sei sconfitte in queste prime otto partite: era partita così male in Serie A soltanto nella stagione 1967/68, terminata con la retrocessione. Il Napoli non perde una partita di Serie A giocata di domenica, alle ore 15, da ottobre 2016, contro l’Atalanta: da allora, in 19 gare, 14 vittorie e cinque pareggi.

Torino-Cagliari, domenica 27 ottobre, ore 15.00 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 252)

Il Torino è imbattuto da nove confronti di Serie A contro il Cagliari (6V, 3N) - l'ultimo successo rossoblù risale al novembre 2013. Il Cagliari ha segnato esattamente un gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro il Torino: nel parziale due successi, due pareggi e tre sconfitte. Inizio più che positivo per la squadra di Maran: il Cagliari ha già vinto quattro partite finora e ha registrato la sua miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A dopo i primi otto turni: non vince almeno cinque delle prime nove giornate di massimo campionato dal 1969/70 (sei), anno dello scudetto. Rossoblù imbattuti nelle ultime 4 trasferte di Serie A. Torino che non ha segnato nell’ultima partita casalinga, dopo una serie di 14 gare interne sempre in gol; la squadra di Mazzarri ha perso partite dopo la sosta di settembre: solo il Genoa ha fatto peggio con 5 ko.

Roma-Milan, domenica 27 ottobre, ore 18.00 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251)

Due pareggi per entrambe le squadre nell’ultimo turno: 0-0 contro la Samp per la Roma, 2-2 a San Siro contro il Lecce per i rossoneri, gara che ha visto l’esordio di Pioli in panchina. Il Milan è imbattuto da tre partite contro la Roma in Serie A (2V, 1N) - non arriva a quattro di fila senza sconfitte contro i giallorossi nella competizione dal 2005. Roma e Milan hanno pareggiato sei delle ultime 11 sfide di Serie A disputate all'Olimpico: completano il parziale tre successi giallorossi e due rossoneri. Sono 13 i punti conquistati dalla Roma finora: i giallorossi non collezionavano così pochi punti nelle prime otto giornate di campionato dal 2011/12 (11 in quel caso): la squadra di Fonseca non ha vinto nelle ultime due gare all’Olimpico e non arriva a tre partite casalinghe di fila senza successi in un singolo campionato da gennaio 2018. Mentre il Milan non pareggia due gare di fila in Serie A dallo scorso febbraio; rossoneri che hanno vinto due delle ultime tre trasferte di campionato. Singolare statistica: Il Milan è la formazione con più rigori parati nei top-5 campionati europei 2019/20 (tre), mentre solo il Maiorca (cinque) ha concesso più rigori agli avversari rispetto ai rossoneri (quattro).

Fiorentina-Lazio, domenica 27 ottobre, ore 20.45 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251)

A chiudere la nona giornata di Serie A sarà il match tra Fiorentina e Lazio. La formazione viola ha subito gol in tutte le ultime 11 sfide contro la Lazio in Serie A: in questo parziale la Fiorentina ha perso sette gare (2V, 2N). Solo due delle ultime 17 sfide tra le due squadre giocate al Franchi sono terminate in pareggio, inclusa la più recente dello scorso campionato (1-1). La Fiorentina ha vinto le ultime due gare di Serie A disputate, mantenendo anche la porta inviolata. Solo tre vittorie per la Lazio in questo campionato: non ne otteneva così poche nei primi otto turni di Serie A dal 2013/14, quando chiuse alla fine al nono posto. Biancocelesti che non vincono da tre trasferte consecutive in campionato. Attenzione al fattore calci piazzati: ben sette delle 12 reti della Fiorentina in questa Serie A sono arrivate su palla inattiva: il 58%, la percentuale più alta nel torneo in corso.