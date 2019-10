Striker Force 7, Cristiano Ronaldo diventa un Supereroe a fumetti

CR7 è il protagonista della serie di graphic novel “Striker Force 7”, creata dall'attaccante della Juventus e dall’ideatore di supereroi Sharad Devarajan. “Così come il calcio avvicina le culture e le persone di tutto il mondo, credo che le grandi storie e i loro protagonisti possano fare lo stesso. È per questo – spiega il Supereroe bianconero che dovrà difendere la Terra dalla distruzione architettata da un gruppo terroristico- che sono entusiasta di unire in questo progetto la passione per il calcio e quella per i supereroi”