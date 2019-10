L'Assemblea dei soci della Juventus si è aperta con le parole del Presidente Andrea Agnelli, che ha toccato sia gli aspetti economici relativi al bilancio e all'aumento di capitale, sia quelli sportivi. Su Cristiano Ronaldo il presidente bianconero non ha dubbi: "Spero vinca il Pallone d'Oro perché lo merita". Agnelli ha poi spiegato i passaggi che hanno portato alla decisione dell'aumento di capitale: “Il nostro riferimento sono le grandi realtà europee. I nostri competitor per la crescita economica sono il Manchester United il Real Madrid, il Tottenham che hanno chiesto finanziamenti dai soci e dal mercato. Noi siamo una delle grandi realtà europee. Oggi siamo un marchio globale. L'obiettivo del nuovo piano è far prosperare Juventus come brand moderno, innovativo ed iconico. La missione è lo sport al centro: vogliamo mantenere la leadership sportiva in Italia e competere sempre al più alto livello in Europa. Questo è un anno zero, la nostra missione è pensare in grande”. Dagli azionisti sono poi arrivate domande sull'ipotesi di una "Superlega" europea, a cui Agnelli ha risposto cos': "La Superlega non esiste. Non confondiamo le terminologie. Il tema è cercare un nuovo format delle competizioni, dal 2024. Serve un'armonizzazione dei calendari. Tutto sarà basato sulla meritocrazia sportiva, devono rimanere aperte a tutti le competizioni, chiunque deve poter sognare di partecipare, forte simbiosi con le leghe domestiche. Si vuole aumentare la partecipazione, più partite internazionali".

L'impegno nel calcio femminile

Non è mancato un riferimento agli investimenti bianconeri sul calcio femminile: "Il calcio femminile è un'opportunità. La partita allo Stadium con la Fiorentina, il Mondiale hanno enfatizzato il riflettore sul calcio femminile. Apre a nuovi mercati e a nuovi consumatori e noi dobbiamo farci trovare pronti a cogliere le opportunità del calcio femminile". Rispondendo poi alle domande degli azionisti, il presidente bianconero ha aperto alla costruzione di uno stadio per la Juventus Women e per l'Under23: "Un nuovo impianto per Under 23 e donne è in animo della società, siamo consapevoli che realtà come queste debbano trovare strutture adatte nelle quali giocare. C'è uno studio in questa direzione".

I ringraziamenti

Agnelli nella sua relazione ha voluto fare dei ringraziamenti particolari: "Un pensiero agli unici due calciatori che hanno ottenuto 8 scudetti consecutivi: Chiellini e Barzagli, grandissimi risultati. Un pensiero a Max Allegri determinante nella crescita della Juventus"