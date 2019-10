La Juventus aumenta il valore della sponsorizzazione della maglia. La società bianconera, con un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il suo sponsor Jeep, che porterà già in questa stagione ad un cospicuo aumento del valore: dai 17 milioni che incassa a oggi, la Juventus passerà a 42 milioni di euro all'anno. Un incremento di 25 milioni all'anno, che porta il valore della maglia a quasi quota 100 milioni (tra sponsor tecnico Adidas e Jeep). Nel comunicato si legge: "Si comunica che, in considerazione dell’eccellente performance sportiva della Prima Squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking UEFA, e grazie all’incremento di visibilità del brand Juventus a livello globale, Juventus Football Club S.p.A. e FCA Italy S.p.A. hanno raggiunto l’accordo per incrementare di € 25 milioni il corrispettivo fisso annuo della sponsorizzazione Jeep per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, con l’inclusione di taluni diritti di sponsorizzazione aggiuntivi. Restano ferme le altre condizioni previste dal contratto in essere sottoscritto nell’aprile del 2012 ed in vigore fino al 30 giugno 2021. Contestualmente, Juventus e FCA hanno convenuto di iniziare, anticipatamente rispetto alle previsioni contrattuali, le negoziazioni per il rinnovo della sponsorizzazione". Un aumento consistente, annunciato nel giorno dell'Assemblea degli azionisti che dovrebbe ratificare l'aumento di capitale.