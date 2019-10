L'impatto di Cristiano Ronaldo sulla Juventus non è solo sportivo, ma anche economico. Il bilancio dimostra come "l'effetto CR7" abbia avuto importanti ricadute sui ricavi. Un aumento tra merchindising, stadio e ramo commerciale che di fatto copre il costo dell'ingaggio del portoghese

Un record dietro l'altro in campo. Cristiano Ronaldo non si ferma e continua a essere determinante sul piano sportivo. Ma anche dal punto di vista economico l'impatto di CR7 è da record. A guardare il bilancio della Juventus, i numeri dell'"effetto Ronaldo" sono impressionanti: da quando il portoghese è diventato bianconero, i ricavi dallo stadio sono passati da 60 a 74 milioni (+23 %), quelli commerciali da 126 a 170 (+34%). Aumento notevole anche sul fronte dei ricavi dal merchindising: da 28 a 44 milioni di euro (+57%). In totale, 74 milioni di euro in più di entrate, che ripagano l'inter costo dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo