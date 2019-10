Probabili formazioni di Spal-Napoli

Ancelotti tenta di recuperare Manolas, cercano spazio anche Elmas e Zielinski. In attacco: ballottaggio Mertens-Lozano per far coppia con Milik. Sul lato Spal non preoccupano le condizioni di Petagna. Il match sarà visibile su DAZN1 (canale 209) domenica alle 15.00

Dopo la bella vittoria di Salisburgo in Champions League, il Napoli cerca la seconda affermazione consecutiva in trasferta per la prima volta in stagione. Dall'altra parte c'è però una Spal con grande bisogno di punti (6 ko nelle prime 8) e che finora ha costruito la sua classifica esclusivamente al Mazza. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.

Spal, Petagna recuperabile. Di Francesco torna?

Un problema al ginocchio aveva fatto scattare l’allarme in casa Spal ma le condizioni di Andrea Petagna non preoccupano più di tanto. L’attaccante non sarà magari al 100% ma contro il Napoli scenderà in campo, a meno di clamorose sorprese. Semplici conta di poter recuperare (per la panchina) Federico Di Francesco che a inizio settimana ha svolto però lavoro differenziato. Strefezza torna dalla squalifica e si gioca una maglia da titolare. In difesa ballottaggio Tomovic-Cionek.

Spal (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

Napoli, Manolas in palestra. Ancelotti ruota

Contro il Salisburgo Kostas Manolas aveva alzato bandiera bianca ma Ancelotti conta di recuperare l’ex Roma per la trasferta di Ferrara anche se il centrale ha solo lavorato in palestra. Potrebbe non farcela invece Mario Rui mentre Maksimovic si può considerare quasi recuperato visto che si è solo parzialmente allenato a parte. Le rotazioni però rischiano di riguardare ogni settore. Elmas e Zielinski potrebbero avere una chance (il secondo era rimasto fuori contro il Verona). Milik guiderà l’attacco in coppia con… un ballottaggio tra Lozano e Mertens.

Napoli (4-4-2) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Lozano.