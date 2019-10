3/6 ©Getty

CLASSE 1999, PRIMO CONTRATTO (ex ART. 33.2 NOIF). Se sei nato nel 1999 ma non ti chiami Gianluigi Donnarumma, portiere titolare del Milan, quando ti verrà sottoposto il primo contratto da professionista non guadagnerai i 6 milioni annui di Gigio. In questo caso lo stipendio minimo è di 21.300 euro netti all’anno, 1.775 euro mensili per i ventenni che si affacciano al professionismo