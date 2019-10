L'epifania di Sebastiano Esposito nel suo debutto in Champions ha inevitabilmente acceso i riflettori sul parco giovani dell'Inter. Il giovane attaccante, che ha rinunciato al Mondiale U17 per restare a disposizione di Conte dopo l'infortunio di Sanchez, non è l'unico motivo di orgoglio per l'allenatore nerazzurro, che nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Parma ha sottolineato quanto anche Bastoni sia ormai una "certezza". Sentendo parlare di certezze, dalla sala stampa interviene Lele Oriali con una battuta: "Posso suggerire al mister che c'è anche l'usato garantito?". Tra le risate generali sbuca Javier Zanetti, che sentendosi chiamato in causa si inserisce: "Ma non siamo mai convocati!". Trionfo, Conte fa fatica a trattenere le risate e la conferenza si chiude in allegria.