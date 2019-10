Lecce-Juventus, orari e dove vedere la partita in tv

Lecce-Juventus sarà la seconda partita in ordine cronologico della nona giornata di Serie A. Il fischio d'inizio della sfida tra la squadra allenata da Fabio Liverani e quella guidata da Maurizio Sarri è in programma sabato 26 ottobre alle 15 allo stadio Via del Mare. I padroni di casa arrivano alla sfida con 7 punti, tutti conquistati in trasferta. Un bottino arricchito dal pareggio in extremis per 2-2 contro il Milan, propiziato da un gran gol dalla distanza di Calderoni. I bianconeri hanno invece sin qui conquistato 22 dei 24 punti a disposizione, con 7 vittorie e un pareggio, e faranno a meno di Cristiano Ronaldo. "Deve riposare" ha spiegato Sarri nel prepartita, anticipando anche qualche cambiamento tra i titolari "in base alle condizione dei giocatori che hanno giocato in Champions". In Puglia il Lecce ha vinto in tre appuntamenti, con altrettanti pareggi e nove vittorie della Juventus.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Serie A tra Lecce e Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca della gara sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre a bordocampo ci saranno i collegamenti di Giovanni Guardalà.