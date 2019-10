Probabili formazioni di Lecce-Juventus

Sarri potrebbe dare un turno di riposo a de Ligt e Cristiano Ronaldo per proporre Bernardeschi alle spalle di Higuain e Dybala. Dubbio in attacco per il Lecce, con Farias e Falco che si contendono una maglia da titolare accanto a Babacar

Il Lecce è reduce dal pareggio a San Siro in casa del Milan, la Juventus invece ha superato in rimonta con un super Dybala il Lokomotiv Mosca. Ed è proprio dall’argentino che con ogni probabilità vorrà ripartire Maurizio Sarri, in vista dell’anticipo contro i giallorossi. Accanto a lui ci dovrebbe essere Gonzalo Higuain, ma non Cristiano Ronaldo: il portoghese potrebbe avere un turno di riposo e in quel caso spazio a Bernardeschi dietro le punte. Cambi in vista anche in difesa: Buffon in porta e una linea a quattro composta da Danilo e De Sciglio sugli esterni, Bonucci e Demiral nel mezzo. A centrocampo inamovibile Pjanic, con Emre Can e Rabiot le due mezzali.

Qualche ballottaggio in casa Lecce. Abbastanza certa la linea difensiva, composta da Meccariello e Calderoni sulle fasce, Rossettini e Lucioni al centro, davanti a Gabriel. A centrocampo dubbio Petriccione – Majer, accanto a Tachtsidis e Tabanelli. Sulla trequarti ci sarà Mancosu ad ispirare la coppia d’attacco composta da Babacar e uno tra Farias e Falco.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar. All. Fabio Liverani.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Higuain. All. Maurizio Sarri.