Fiorentina, Pezzella a Sky: "Immobile e Correa pericolosissimi"

Il difensore argentino in esclusiva a Sky Sport presenta la sfida contro la Lazio di domenica sera: "Immobile è molto forte, così come Correa. Lui è davvero una grande persona, ma in campo per 90' non saremo amici"

Domenica sera (Stadio Franchi, ore 20.45) servirà tutta la sua esperienza per provare ad arginare gli attacchi viola. Nella Fiorentina che affronterà la Lazio nella gara valida per la nona giornata di Serie A, uno dei pericoli principali è rappresentato dalle qualità di Immobile. "Sappiamo tutti che giocatore è Ciro", ha ammesso in esclusiva ai microfoni di Sky Sport German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina. "Così come tutta la Lazio, anche Immobile ha dimostrato molto negli ultimi anni: è stato capocannoniere, ha fatto tanti gol. Conosciamo i pericoli che comporta la sua presenza in campo, ma in Serie A ci sono tanti giocatori forti al livello di Immobile: proveremo a dare sicurezza alla squadra a partire dalla fase difensiva", ha aggiunto il difensore viola.

Oltre a Immobile c'è anche Correa, giocatore che tu conosci bene. È più facile fermare lui rispetto a Ciro?

"Non lo so, ma so che Joaquín è un grande giocatore che sta attraversando un momento di ottima forma. Ha rinnovato poco tempo fa il suo contratto la Lazio, segnale di quanto la società creda lui. Una fiducia che si è meritato con le sue prestazioni in campo. Correa è un grande ragazzo, una grande persona anche dentro il campo. Ma durante la partita non ci sono amici e proveremo a fermarlo".