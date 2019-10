Genoa-Brescia 0-0, il risultato in diretta LIVE

Il Genoa ospita il Brescia per ritrovare quella vittoria che manca dalla seconda giornata di campionato. Ci prova con un nuovo allenatore, Thiago Motta, all'esordio assoluto in panchina dopo l'esperienza dello scorso anno nelle giovanili del Psg. Dall'altra parte però, c'è un Brescia che finora ha trovato solo in trasferta le sue due uniche affermazioni stagionali. Genoa-Brescia è trasmessa da Sky su Dazn1, canale 209 della piattaforma

