In panchina durante Roma-Milan. Un sogno per tutti, soprattutto per chi tre anni fa era partito dal Gambia e, dopo un viaggio di sei mesi senza nulla, senza neppure un paio di scarpe, era arrivato da clandestino in Italia, in Sicilia, dopo sei mesi in barcone, durante il quale ha probabilmente temuto di perdere la vita più volte.

E' la storia di Ebrima Darboe, una delle tante storie di immigrati e disperazione. Era minore e non accompagnato, il Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), lo ha mandato in una casa famiglia a Rieti. Lì ha iniziato a giocare a calcio, nella squadra locale dell'Asd Young Rieti, che lo ha aiutato a inserirsi nella comunità facendolo frequentare corsi scolastici. Arrivato a Trigoria già nell'agosto del 2017, ha esordito solo lo scorso gennaio, schierato da Alberto De Rossi in un match di Coppa Italia Primavera tra la Roma e l'Atalanta. Il suo inserimento è stato lento, ma non solo per ragioni tecnico tattiche: prima di essere tesserato ufficialmente dalla Roma, il giovane doveva prima ricevere lo status di rifugiato, era servito poi anche l’intervento da parte della Fifa e l’autorizzazione dell’assistente sociale in veste di tutore nominato dal Tribunale. La stessa società ha dovuto inoltre fornire la garanzia di far concludere a Darboe il proprio percorso scolastico.

Ora è un giocatore della Roma, ha un contratto di 80mila euro l'anno che spedisce alla sua famiglia rimasta in Gambia.