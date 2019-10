"Acquisto del Milan? Eravamo alle ultime firme, poi dissero no"

Commisso rivela anche un retroscena che lo vedeva vicino all'acquisto del Milan: "Eravamo alle ultime firme, questo della Cina non l'ho mai incontrato. Con la mia offerta, lui tratteneva una percentuale al Milan, ma dissero di no dicendo che avevano un'offerta migliore della mia. Dopo che Elliott l'ha preso non si è saputo più nulla di questo che veniva dalla Cina. Io mi chiamo Rocco, lui lo chiamavo mister Lee. Come avrei gestito il Milan? Questo non si sa. Io sono contentissimo di stare a Firenze. Se non era per l'azienda e i tifosi forse non sarei venuto. Ho fatto più visite io qui in quattro mesi che gli altri presidenti stranieri. Pentito della Fiorentina? Mai, no. Se non posso fare lo stadio e investimenti, forse non vengo più a Firenze".