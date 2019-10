De Zerbi deve sciogliore un dubbio in attacco, Montella è costretto a cambiare modulo dopo le 3 giornate di squalifica inflitte a Ribery. Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina, match del turno infrasettimanale valido per la 10^ giornata di Serie A: la partita è in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 255

Da un lato il Sassuolo, che punta a dare seguito al successo ritrovato nell'ultimo turno sul campo del Brescia. Dall'altro la Fiorentina, reduce dal ko interno contro la Lazio che ha lasciato più di qualche strascico, soprattutto in considerazione della squalifica di 3 giornate inflitta a Ribery da parte del Giudice Sportivo. Sfida interessante quella valida per il turno infrasettimanale al Mapei Stadium, nella 10^ giornata di Serie A le squadre di De Zerbi e Montella promettono spettacolo: queste le probabili formazioni.

Sassuolo, dubbio Djuricic-Defrel

Un dubbio su tutti: chi impiegare tra Djuricic e Defrel? In base a questa scelta Roberto De Zerbi dovrebbe scegliere anche il modulo da adottare. Con il primo in vantaggio nel ballottaggio, spazio al 4-3-1-2. Se invece si dovesse optare per l'ex Sampdoria e Roma, neroverdi in campo con un 4-3-3: sicuri di una maglia in avanti, in ogni caso, Berardi e Caputo. Consigli in porta, la linea difensiva dovrebbe essere formata da Toljan e Peluso sulle fasce, con Romagna e Marlon a comporre il tandem centrale. A centrocampo, infine, spazio a Duncan, Obiang e Traore. Qualche chance, però, anche per Locatelli.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Duncan, Obiang, Traore; Djuricic; Berardi, Caputo- All: De Zerbi

Fiorentina, Ribery stangato: Montella cambia modulo

Tre giornate di squalifica a Ribery, una a Ranieri. In più, l'infortunio occorso a Caceres. Non arrivano buone notizie per Vincenzo Montella dopo la sconfitta interna contro la Lazio. In vista del match di Reggio Emilia con il Sassuolo l'allenatore - che non sarà in panchina perché squalificato - è pronto a cambiare modulo. I viola infatti dovrebbero essere schiarati con un 4-3-3 nel quale ad agire davanti a Dragowski dovrebbero essere Venuti, Milenkovic, Pezzella e Dalbert. In mezzo al campo Catrovilli, Badelj e Pulgar, mentre è ballottaggio aperto in attacco per il ruolo di centravanti: Vlahovic appare in vantaggio su Boateng. Sulle fasce, invece, Chiesa e Sottil.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Badelj. Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil. All: Montella (squalificato)