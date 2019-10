All'Allianz Stadium di Torino, Juventus e Genoa si affrontano alle ore 21: tutte le informazioni su come vedere la partita valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A

Fischio d'inizio alle ore 21 per una gara molto importante per la Juventus, chiamata a ripartire dopo lo stop imposto dal Lecce al Via Del Mare. Di contro, il Genoa è tornato alla vittoria contro il Brescia nella prima da allenatore di Thiago Motta e vuole dare continuità di risultati per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica.

Dove vedere la partita su Sky

Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento tecnico di Luca Marchegiani. Gli interventi da bordocampo saranno invece affidati a Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. La gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Sarà possibile vederla anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite.