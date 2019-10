Il positivo avvio dell’inglese è confermato dai numeri: è quasi infallibile nei passaggi e non è mai stato dribblato, a differenza invece di Van Dijk che è stato superato già in tre occasioni dagli avversari. Per questo la Roma è interessata al riscatto

Chris Smalling è letteralmente invalicabile, in questi primi mesi di stagione. Lo dicono i numeri, con il difensore inglese che non è stato ancora dribblato e ha vinto tutti i contrasti effettuati. Meglio addirittura di Virgil Van Dijk, ritenuto tra i migliori difensori del momento se non il migliore, che dall'inizio dell'annata è stato superato in tre occasioni dagli avversari. Peraltro, oltre ad essere una sicurezza per il reparto arretrato, Smalling si sta dimostrando una risorsa fondamentale anche per l'impostazione del gioco che parte dalla difesa. Finora il giocatore ha effettuato 282 passaggi, di cui 259 riusciti: il che vuol dire ben il 92% di quelli tentati.

La Roma vuole tenere Smalling

Smalling è stato acquistato dalla Roma in prestito secco oneroso per tre milioni di euro, ma i giallorossi sono già a lavoro per il riscatto del difensore. Il rendimento tenuto finora dall'inglese ha entusiasmato la dirigenza, che vuole anticipare i tempi: per questo si lavora con il Manchester United per capire se ci sono gli estremi per il trasferimetno a titolo definitivo del giocatore.