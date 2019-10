Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 10^ giornata

Il secondo turno infrasettimanale della Serie A si è aperto con gli anticipi tra Parma e Verona e Brescia-Inter. Vittorie esterne sia per la squadra di Juric che per la formazione di Conte. Un turno che vedrà la maggior parte delle partite giocarsi mercoledì, con il posticipo tra Milan e Spal a chiudere la giornata.

Il big match della 10^ giornata

Il big match della decima giornata di campionato si giocherà al San Paolo tra Napoli e Atalanta. Si affronteranno la terza e la quarta forza del campionato, che stanno vivendo momenti alterni. La squadra di Ancelotti è imbattuta nel proprio stadio in questa stagione, ma nell’ultima partita non è riuscita ad andare oltre il pareggio sul campo della Spal. Vittoria larga invece per l’Atalanta che ha battuto l’Udinese per 7 a 1. Sarà soprattutto una sfida tra due degli attacchi più prolifici della Serie A, il primo quello di Gasperini che ha segnato 28 gol fin qui e il terzo quello guidato da Mertens che ha messo a segno 18 reti.

Le altre partite

La Juventus ospiterà il nuovo Genoa di Thiago Motta, mentre la Fiorentina sarà impegnata a Sassuolo. Sfida tra due sorprese del campionato a Cagliari tra la squadra di Maran e il Bologna. La Lazio riceve il Torino che non vince da quattro giornate, mentre la Roma va a Udine. Infine Ranieri con la sua Sampdoria cerca la prima vittoria in blucerchiato ospitando il Lecce. A chiudere la giornata il posticipo di giovedì tra il Milan di Pioli sconfitto dalla Roma nell’ultima partita e la Spal di Semplici.

Il calendario della 10^ giornata

MERCOLEDì 30 OTTOBRE 2019

Napoli-Atalanta (ore 19.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

Juventus-Genoa (ore 21.00) – Sky Sport UNO su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 252 su fibra e satellite. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite

Sassuolo-Fiorentina (ore 21.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 255 su fibra e satellite

Cagliari-Bologna (ore 21.00) – Sky Sport 253 su satellite e fibra e Sky Sport 484 su digitale terrestre

Sampdoria-Lecce (ore 21.00) – Sky Sport 254 su satellite e fibra e Sky Sport 485 su digitale terrestre

GIOVEDì 31 OTTOBRE 2019

Milan-Spal (ore 21.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

PROGRAMMAZIONE DAZN 1 (CANALE 209)

MERCOLEDì 30 OTTOBRE 2019

Lazio-Torino (ore 21.00)

Udinese-Roma (ore 21.00)