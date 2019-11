Probabili formazioni di Milan-Lazio

I rossoneri, che sono stati impegnati nel posticipo del turno infrasettimanale, hanno svolto allenamento defatigante nella giornata di venerdì. Pioli proverà la formazione in questa vigilia della sfida con la Lazio. Inzaghi deve sciogliere alcuni ballottaggi in difesa. È l'ultimo match della domenica di Serie A: diretta Sky Sport Uno alle 20.45

Dopo aver centrato la prima vittoria in rossonero giovedì sera, Pioli vuole terminare la settimana con un altro successo ma a San Siro dovrà vedersela con una Lazio in grande forma: la squadra di Inzaghi è reduce dal poker rifilato al Toro. La partita che chiude la domenica di Serie A sarà in diretta su Sky Sport Uno: telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Massimo Ambrosini; a bordocampo Peppe Di Stefano, Matteo Petrucci e Alessandro Alciato. Calcio d'inizio alle 20.45.

Milan, c'è ancora Duarte

La formazione anti-Lazio è figlia dell'infortunio di Musacchio, dunque conferma per Duarte in difesa e maglia da titolare per Calabria. Tre i ballottaggi: Biglia-Bennacer, Kessie-Bonaventura e Suso-Castillejo. Sciogliendo quest'ultimo dubbio, Pioli completerà il tridente in cui opereranno Piatek e Calhanoglu.

MILAN (4-3-3) Probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Lazio, rebus difesa

Dubbi soprattutto in difesa per Simone Inzaghi: i ballottaggi sono Luiz Felipe-Patric e Bastos-Radu. Con tutta probabilità in attacco vedremo il tandem composto dal Tucu Correa e Ciro Immobile, capocannoniere del campionato con 12 gol all'attivo in 10 presenze.

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.