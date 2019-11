Calendario Serie A, le partite e gli orari dell'11^ giornata 2019-2020

Serie A ancora protagonista: finito il turno infrasettimanale, infatti, è nuovamente il campionato a rubare la scena nel weekend con tanti incontri che promettono spettacolo, gol ed emozioni. Ad aprire l’undicesima giornata di Serie A sarà Roma-Napoli, sabato alle ore 15, poi altri due anticipi seguiti dalle sei gare della domenica. Chiuderà il programma Spal-Sampdoria lunedì sera.

Quali partite si giocano sabato 2 novembre?

L’undicesima giornata di Serie A parte con un big match, quello tra Roma e Napoli che alle ore 15 si sfideranno all’Olimpico. Alle 18 toccherà all’Inter di Antonio Conte scendere in campo al Dall’Ara contro il Bologna, mentre – sempre sabato, ore 20.45 – si giocherà il derby della Mole tra Torino e Juventus.

Quali partite si giocano domenica 3 novembre?

A dare il via alla domenica di Serie A sarà il lunch match tra Atalanta e Cagliari, ore 12.30; poi spazio alle tre sfide delle 15.00: Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia. Alle 18.00 toccherà alla Fiorentina di Montella scendere in campo contro il Parma, mentre il posticipo serale vedrà sfidarsi a San Siro il Milan di Pioli, reduce dalla vittoria contro la Spal, e la Lazio.

Quale partita si gioca lunedì 4 novembre?

A chiudere l’undicesima giornata di Serie A sarà la gara tra Spal e Sampdoria, match si giocherà al Paolo Mazza di Ferrara lunedì alle ore 20.45

Qual è il big match dell'11^ giornata?

Tanti gli incontri di cartello in questo turno di Serie A. Tra questi sicuramente Roma-Napoli di sabato, con la squadra di Fonseca quarta a quota 19 punti e gli azzurri sesti staccati di un punto. Sempre sabato si giocherà il derby della Mole tra Torino e Juventus, con la squadra di Mazzarri che spera di interrompere proprio contro bianconeri la striscia senza vittorie che dura da 5 giornate. Domenica riflettori accesi su San Siro con il Milan di Pioli che dopo il successo sulla Spal cerca un nuovo successo contro una Lazio quinta in classifica e in un ottimo momento di forma.

Il calendario dell'11^ giornata

SABATO 2 NOVEMBRE 2019

Roma-Napoli, ore 15.00 - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) anche in 4K HDR con Sky Q satellite;

Bologna-Inter, ore 18.00 - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Torino-Juventus, ore 20.45 - Dazn1 (canale 209 di Sky)

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019

Atalanta-Cagliari, ore 12.30 - Dazn1 (canale 209 di Sky)

Genoa-Udinese, ore 15.00 - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra);

Lecce-Sassuolo, ore 15.00 - Dazn1 (canale 209 di Sky)

Verona-Brescia, ore 15.00 - Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre);

Fiorentina-Parma, ore 18.00 - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Milan-Lazio, ore 20.45 - Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Spal-Sampdoria, ore 20.45 - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)