Lecce-Sassuolo 2-2: highlights e gol della partita di Serie A

Sfuma all'85' la prima vittoria al Via del Mare della squadra di Liverani, raggiunta dal 7° gol in campionato di Berardi. Padroni di casa due volte in vantaggio con Lapadula e Falco, reti colmate da Toljan e dal capitano del Sassuolo all'assalto finale. De Zerbi sale a 10 punti in classifica insieme al Lecce

18' Lapadula (L), 35' Toljan (S), 42' Falco (L), 85' Berardi (S)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli (40' Shakhov), Petriccione, Majer (71' Riccardi); Mancosu; Babacar (15' Falco), Lapadula. All. Liverani

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos (81' Duncan); Obiang, Locatelli (86' Peluso), Traoré (66' Djuricic); Berardi, Defrel, Boga. All. De Zerbi

Ammoniti: Locatelli (S), Toljan (S), Calderoni (L), Shakhov (L), Obiang (S)

Non bastano due gol e una buona prestazione al Lecce per conquistare la prima vittoria casalinga dal ritorno in Serie A. Termina 2-2 contro il Sassuolo al Via del Mare, stadio giallorosso che applaude le reti di Lapadula e Falco ma viene raggiunto all’85’ dal solito Berardi: il suo 7° gol in campionato regala il primo pareggio stagionale alla squadra di De Zerbi, punto che ritocca a 10 il saldo in classifica condiviso proprio col Lecce. È invece il 4° pari di fila per gli uomini di Liverani, illusi in avvio da Lapadula al quale risponde Toljan al 1° gol italiano. Prima volta che premia anche Falco, autore dello splendido calcio di punizione che regala il vantaggio all’intervallo. Nella ripresa l’assalto del Sassuolo produce la chance targata Defrel (Calderoni s’immola) e la firma del solito Berardi, bravo a sfruttare l’errore in disimpegno di Lucioni. E a tempo scaduto è Marlon a blindare la porta di Consigli anticipando Lapadula pronto al tap-in.