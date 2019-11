Un inizio di stagione da sogno con la squadra in piena zona Champions League (sesta a quota 21 punti, gli stessi di Atalanta e Lazio, uno in meno della Roma terza), ma in casa Cagliari si lavora senza sosta per migliorare e crescere ancora di più anche fuori dal campo. Tra le priorità del presidente Giulini c’è la realizzazione del nuovo impianto di gioco e, in tal senso, quella odierna è una giornata importante. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, c’è stato un sopralluogo congiunto delle commissioni consiliari Urbanistica e Sport del municipio per fare il punto sul piano guida del quartiere di Sant'Elia che detterà le regole alla società rossoblù per il progetto definitivo del nuovo stadio. Sopralluogo necessario dopo l’analisi delle planimetrie avviate nella scorsa settimana. Il presidente della commissione Urbanistica Antonello Angioni ha illustrato i dettagli della proposta di delibera che potrebbe arrivare in comune già nelle prossime settimane, rispondendo poi alle domande degli amministratori riguardanti soprattutto la disposizione delle aree commerciali della zona.