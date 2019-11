Probabili formazioni di Spal-Sampdoria

L'undicesima giornata di Serie A si chiude a Ferrara con il Monday Night che vede impegnate Spal e Samp. La squadra di casa è reduce dal ko di San Siro nel posticipo del turno infrasettimanale. I blucerchiati, che hanno totalizzato la miseria di 2 punti nelle ultime 6 gare di campionato, devono smuovere una classifica che li vede all'ultimo posto a quota 5 punti. Un successo contro la formazione di Semplici significherebbe sorpasso (la Spal è a 7), viceversa la sconfitta allontanerebbe i biancoazzurri che uscirebbero dalla zona rossa - superando Brescia e Genoa- agganciando Sassuolo e Lecce a 10.

Spal, torna Igor

Semplici recupera Igor e pensa di impiegarlo nella difesa a tre assieme a Cionek e Vicari. Ma potrebbe inserirsi Tomovic. Esterni di centrocampo Strefezze e Reca. A centrocampo ballottaggio Murgia-Valoti.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi.

Samp, Linetty torna tra i convocati

Rifinitura annullata nella giornata di domenica, pioveva troppo quindi solo palestra. Quagliarella convocato ma va in panchina. Torna Linetty, out Maroni, Seculin e Regini. Come nel finale con il Lecce Ramirez potrebbe giocare seconda punta, oppure 4-3-2-1 con Gaston vicino a Rigoni dietro a Gabbiadini. Il dubbio è De Paoli-Bereszynski: in questo caso Depaoli giocherebbe al posto di Rigoni. Ferrari favorito su Murillo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Ramirez, Gabbiadini.