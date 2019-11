Brescia, Fabio Grosso è il nuovo allenatore: è ufficiale

Ora è ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia. L'ex terzino campione del mondo subentra a Eugenio Corini, artefice della promozione in Serie A del club di Cellino, che paga le cinque sconfitte subite nelle ultime sei giornate di campionato. Il presidente del Brescia, subito dopo aver preso la decisione di cambiare allenatore, ha provato a riportare in Italia il suo pupillo Diego Lopez. Troppo complicato, però, liberarlo dal suo attuale club, il Peñarol. Per questo motivo Cellino ha virato su Fabio Grosso, ufficializzato con questo comunicato: "Il Brescia Calcio S.p.a. comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Fabio Grosso. Il nuovo tecnico condurrà il suo primo allenamento oggi pomeriggio alle ore 15:30, presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Al Mister e al suo staff il Club dà il benvenuto". Per Grosso, dopo le avventura con Bari ed Hellas Verona in Serie B, è la prima esperienza nella massima serie del calcio italiano.