Udinese, Gotti in panchina contro la Spal: Zenga e gli altri attendono

Luca Gotti ha ottenuto un successo contro il Genoa, dopo aver rilevato l'esonerato Igor Tudor sulla panchina dell'Udinese in qualità di allenatore 'ad interim'. “Però voglio tornare a fare il secondo”, ha dichiarato dopo la gara di Marassi. Ma nella prossima partita contro la Spal, in programma domenica 10 novembre alle ore 15, ci sarà di nuovo lui a guidare i bianconeri. La società si è presa qualche altro giorno per effettuare la scelta definitiva, il nuovo allenatore avrà poi a disposizione tutta la sosta per preparare la successiva sfida a Marassi contro la Sampdoria. L'unica cosa certa, al momento, è che contro la Spal ci sarà ancora Gotti in panchina. Per il resto il futuro è ancora tutto da scrivere. Con la società bianconera che potrebbe provare a convincere lo stesso Gotti a restare in panchina fino al termine della stagione in caso di nuova vittoria.

Zenga e gli altri attendono

Nel frattempo, dunque, gli allenatori che l'Udinese aveva contattato per sostituire Igor Tudor restano in attesa. Tra questi, ovviamente, c'è Walter Zenga, ormai da giorni il favorito numero uno per la panchina bianconera. L'ex Sampdoria e Crotone attende la chiamata definitiva che, come detto, certamente non arriverà prima della gara di domenica contro la Spal. In attesa ci sono anche le alternative, rappresentate da Ballardini, Colantuono e Marino.