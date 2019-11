Juventus-Milan, tutto quello che c'è da sapere

La Juventus dopo la qualificazione agli ottavi in Champions League, cerca i tre punti per rimanere in testa alla classifica. Il Milan cerca il risultato all'Allianz Stadium per evitare di eguagliare il maggior numero di sconfitte in campionato alla 12^ giornata dal 1941.

Quando e a che ora si giocherà la partita?

La partita fra Juventus e Milan si giocherà domenica 10 novembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

Dove è possibile guardare Juventus-Milan

La sfida tra Juventus e Milan sarà trasmessa in esclusiva dalle 20.45 su Sky Sport Serie A su satellite, fibra e digitale terrestre e Sky Sport 251 su satellite e fibra, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani. A bordocampo invece ci saranno Guardalà, Di Stefano e Nosotti.

Precedenti e statistiche fra le due squadre

In totale i precedenti tra le due squadre sono 168: 65 le vittorie bianconere, 54 i pareggi e 49 i successi rossoneri. Sono invece 84 le partite giocate in casa della Juventus, che ha vinto 42 volte. Da quando si gioca allo Stadium, i bianconeri hanno inoltre sempre vinto contro il Milan in Serie A: otto successi su otto, con 17 gol all'attivo (2.1 di media a incontro). Il Milan è però la squadra che ha battuto più volte la Juventus in Serie A. Importanti saranno le difese, i bianconeri sono la squadra che nei maggiori cinque campionati europei ha vinto più partite con un solo gol di scarto. Fattore casa importante per la squadra di Sarri, che allo Stadium ha vinto sette partite su sette, così come fece Allegri fermandosi a quota otto. Prima di loro c'erano riusciti solo Cesarini, Parola, Deschamps e Trapattoni. Sarà inoltre importante la condizione fisica, soprattutto della Juventus dopo la lunga trasferta in Russia di Champions League. I bianconeri sono però la squadra che in Serie A ha guadagnato più punti con i gol segnati negli ultimi trenta minuti, mentre invece il Milan è quella che ne ha persi di più (7) nello stesso periodo.

Come arrivano alla partita Juventus e Milan?

Juventus è imbattuta da inizio campionato. Nove vittorie e due pareggi per la squadra di Sarri che nell’ultimo turno ha vinto il derby contro il Torino. Bianconeri che insieme al Verona sono la miglior difesa del campionato con solo nove reti subiti. Dopo il cambio di allenatore rimane complicata la situazione in classifica del Milan. I rossoneri sono undicesimi in classifica, mai era successo nell'era dei tre punti dopo 11 giornate di Serie A. Per il Milan sono sei le sconfitte stagione, anche questo è il peggior risultato dalla stagione 1941/42. Nelle quattro partite con Pioli in panchina sono arrivate due sconfitte contro le romane, un pareggio e una vittoria.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Tra i giocatori che più si esaltano contro il Milan c’è Paulo Dybala, che ha realizzato sei reti contro i rossoneri in Serie A. Statistica curiosa invece per l’altro attaccante, Piatek ha segnato 3 gol con i primi 30 tiri in campionato, lo scorso anno con il Genoa con le stesse conclusioni andò a segno per 9 volte.