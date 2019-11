Probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

La sfida tra Sassuolo e Bologna apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Sarà l'ultima gara prima della sosta per le squadre di De Zerbi e Mihajlovic, al momento distanziate di due punti. I neroverdi sono fermi a quota 10, i rossoblù sono invece a quota 12.

La probabile formazione del Sassuolo

In casa neroverde ha recuperato Marlon, che dunque sarà regolarmente del match. De Zerbi non cambia atteggiamento tattico, vuole giocare alto pur rischiando qualcosa in campo aperto considerando che ha a disposizione centrali non velocissimi. In difesa, infatti, ci saranno lo stesso Marlon e Romagna, con Toljan e Kyriakopoulos esterni. A centrocampo Duncan e Locatelli agiranno ai lati di Magnanelli. In attacco ci saranno Berardi, Caputo e Boga.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.

La probabile formazione del Bologna

Solito 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic, che davanti al portiere Skorupski sceglie il quartetto formato da Mbaye, Danilo, Bani e Krejci. Poli e Medel formano la diga davanti alla difesa. Orsolini, Svanberg e Sansone supportano l'unica punta, Rodrigo Palacio. In avanti sono indisponibili Destro e Santander, le alternative in casa rossoblù per il ruolo di centravanti. Mihajlovic, oltre a Palacio, ha quindi a disposizione solo il giovane Gianmarco Cangiano, classe 2001.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danili, Bani, Krejci; Poli; Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.