La Joya non ha perso occasione per ribadire la sua ammirazione nei confronti della leggenda bianconera nel giorno del suo 45esimo compleanno: "Gli anni passano, ma tu rimani un 10 che non ha età"

Da un 10 che ha scritto la storia bianconera a un altro che si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nella Juventus attuale di Maurizio Sarri. Paulo Dybala non ha perso occasione per ribadire la sua ammirazione nei confronti di Alessandro Del Piero proprio nel giorno in cui “Pinturicchio” compie 45 anni. "Gli anni passano, ma tu rimani un numero 10 che non ha età! Tanti auguri Alessandro Del Piero", il tweet pubblicato dalla Joya sul proprio profilo ufficiale. Una stima reciproca tra i due testimoniata anche da diversi siparietti in tv e sui social, compreso quello in cui due anni fa Del Piero – leggenda bianconera e oggi talent Sky – lanciò un sfida sui calci di punizione proprio a Paulo Dybala. Oggi il nuovo messaggio di auguri dalla parte dell’argentino a Del Piero: il 10 a cui ispirarsi per prendersi definitivamente la scena nella Juve.