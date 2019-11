Juventus-Milan, Pioli in conferenza: "Lontani ma si parte da 0-0, difesa a 3 opportunità"

In questo mese di Milan ha percepito una mancanza di esperienza in organico?

Siamo giovani ma non immaturi o inesperti. Nello spogliatoio ci sono ragazzi seri, professionisti. Reina, Suso, Biglia hanno esperienza, come Romagnoli. Lo stesso Donnarumma ha 20 anni ma è molto maturo. Sa come si lavora e per chi lavora. C'è la maturità giusta per fare bene le cose. Ci manca un pò di convinzione, che arriva solo attraverso i risultati.