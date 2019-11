Quindi i numeri finali, durissimi per questo Napoli: quattro partite consecutive in A senza trovare la vittoria non accadevano dal settembre del 2015, quando in panchina c'era il primo Sarri. Due pari di fila al San Paolo non arrivavano invece dal novembre del 2016. Capitolo gol: sono già due le partite senza reti per gli azzurri in casa in questa stagione, tante quante nell'intero scorso campionato. Non solo, nei sette precedenti nell’era dei tre punti in cui il Napoli aveva guadagnato 19 (o meno punti) dopo le prime 12 giornate, la squadra non è mai riuscita a chiudere il campionato tra le prime quattro posizioni. Più il settimo posto in classifica alla pausa. Che forse arriva proprio nel momento giusto per staccare, e ripartire.