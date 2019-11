Juve, Paratici: "Vicini al rinnovo di Cuadrado. Higuain tra top 3 al mondo"

Higuain sempre più fondamentale per la Juventus di Sarri in questo inizio stagione. Cuadrado, più vicino al rinnovo di contratto con i bianconeri. Sono i temi trattati dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici in un’intervista a Sky: “Sta giocando molto bene, è sempre stato a mio parere uno dei primi tre centravanti del mondo, sta facendo quello che noi ci aspettiamo da lui, siamo molto felici, è un bravissimo ragazzo oltre che essere un grandissimo calciatore, quindi deve solo continuare così”. Proprio Gonzalo Higuain era stato al centro di numerose voci di mercato nella scorsa estate, poi ha dimostrato di voler rimanere con forza a Torino: “Sì come ho già ripetuto più volte – ha aggiunto Paratici -, le opportunità ci sono in entrata come in uscita, dobbiamo sempre stare attenti a quello che succede. Higuain aveva questa intenzione di restare qui, abbiamo parlato tanto, perché l’ultimo anno che era stato qua alla fine della stagione non era stato così convinto lui stesso di sé, e quindi poi era nata la decisione di darlo in prestito al Milan. Invece quest’anno era molto convinto, molto deciso, e quindi insieme abbiamo preso questa decisione”. Poi, in risposta alla domanda di Gianluca Di Marzio, la notizia di mercato: “Cuadrado ha rinnovato? Sì, non è ancora del tutto ultimato, ma siamo molto vicini”. Il colombiano rinnoverà fino al 2022 con opzione per un’ulteriore stagione. Era a scadenza a giugno 2020.