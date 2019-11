Professor Conte vola in Arabia Saudita a dare lezioni di calcio agli allenatori locali

L'allenatore dell'Inter si sta concedendo qualche giorno lontano dall'Italia. Niente relax però per Conte che, come documentato dal profilo Twitter del club nerazzurro, è volato in Arabia Saudita per salire in cattedra in qualità di professore di calcio

Antonio Conte sale in cattedra. L’allenatore dell’Inter è volato in Arabia Saudita, ospite del Leadership Development Institute (LDI) di Dammam per alcune lezioni agli allenatori locali. Il club nerazzurro ha postato su Twitter le foto di Conte in veste di professore di calcio. L’istituto, come scritto nel post, si occupa di accrescere e sviluppare il livello accademico e l’esperienza delle federazioni di calcio e degli allenatori. Dopo la vittoria in campionato con l’Hellas Verona e la fine di un ciclo importante di partite ravvicinate, Conte ha deciso di concedersi qualche giorno lontano dall’Italia. Niente relax però per l'ex Juve e Chelsea, ma un intenso impegno accademico per trasmettere la sua esperienza da allenatore. Dopo la sosta per le nazionali, la sua Inter tornerà in campo sabato 23 novembre ripartendo dalla trasferta contro il Torino. In quell'occasione l'allenatore potrà contare sul supporto dei tifosi anche dall'Arabia Saudita.