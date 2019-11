Juve, infortunio Matuidi: frattura alla cartilagine della 10^ costola. News

Le parole di Matuidi

Il centrocampista della Juventus ha detto la sua con un post sui social: “Contento per la vittoria di ieri. Ho dovuto dare sfortunatamente forfait per questi incontri, ma sono certo che la Francia proverà a qualificarsi. In attesa di tornare per le prossime partite: #Giveitall #FinoallaFine #FiersdEtreBleus”.