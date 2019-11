Ascolti al top per Juve-Milan su Sky. E' il secondo match di più visto della stagione

Ascolti al top su Sky per Juventus-Milan: il posticipo della 12^giornata di Serie A, in diretta esclusiva dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, è stato visto in media da 2.591.195 spettatori con il 10,44% di share e 3.879.520 spettatori unici.

Si tratta della seconda partita di Serie A più vista della stagione su Sky, dietro Inter-Juventus del 6 ottobre scorso (record di 3.242.759 spettatori medi e il 13,2% di share).

In evidenza anche gli ascolti degli studi prima e dopo il match, su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con 949 mila spettatori medi per il pre partita a “Sky Calcio Show” e 949 mila anche per il post gara nella prima parte dello studio di “Sky Calcio Club” (secondo miglior risultato stagionale per il programma condotto da Fabio Caressa).

Inoltre, Juventus-Milan ha generato sui social di Sky Sport 3,5 milioni di interazioni durante il match (Fonte Nielsen Social), mentre su skysport.it i contenuti su Juventus-Milan hanno fatto registrare nel weekend oltre 300 mila visite e 250 mila video views.

Volano gli ascolti anche della Premier e del tennis

Da segnalare anche gli ascolti della Premier League inglese: la diretta esclusiva di Liverpool-Manchester City, dalle 17.30 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, è stata seguita da 476 mila spettatori medi con 1 milione 367 mila spettatori unici.

In evidenza anche il tennis con la prima giornata delle ATP Finals di Londra. In particolare, l’incontro tra Djokovic e Berrettini, live dalle 15 solo su Sky Sport Uno, ha avuto un’audience media di 229 mila spettatori.