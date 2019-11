La vittoria in trasferta contro il Genoa e il pareggio alla Dacia Arena contro la Spal: 4 punti in due partite, una classifica (squadra adesso dodicesima a quota 14 punti) che torna a sorridere e, soprattutto, un’armonia ritrovata. La "cura" Luca Gotti sta dando ottimi risultati in casa Udinese, tanto che la società friulana farà un nuovo tentativo per provare a convincere l’ex vice di Tudor ad accettare il ruolo di allenatore della prima squadra e non di semplice traghettatore. Impresa non semplice visto che, anche pubblicamente, lo stesso Gotti ha ribadito la sua volontà di tornare a fare il "secondo" ("Dopo la sosta mi aspetto un altro allenatore, io voglio tornare a fare il vice", le sue parole), ma l'Udinese è così convinta della scelta che nella giornata di lunedì proverà a convincere il suo attuale allenatore a guidare la squadra almeno fino al termine della stagione. Al momento dunque sono in stand-by tutte le altre possibili soluzioni per la panchina, compresa quella che portava a Walter Zenga (già incontrato dalla società nei giorni scorsi): piste che verranno riprese solo in caso di nuovo rifiuto da parte di Gotti.